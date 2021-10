Alluvioni-lampo in Sicilia

Non solo la perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia, ma un vero e proprio ciclone mediterraneo che porterà maltempo da domenica sera. Il week end che sta per iniziare aprire e i primissimi giorni della prossima settimana avranno come protagonisti questi due fenomeni meteorologici .

Il maltempo interesserà la Sicilia a partire da domani sera e si intensificherà domenica con un vortice ciclonico che dovrebbe formarsi nel Nord Africa per puntare verso le coste meridionali dell’Italia. Su Sicilia, Calabria e Sardegna potrebbero verificarsi precipitazioni abbondanti.

Questa fase di maltempo tenderà a peggiorare ulteriormente con l’inizio della prossima settimana quando il rischio di nubifragi e alluvioni-lampo diventerà più che concreto su Sicilia e Calabria.