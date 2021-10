Reati ambientali, raffica di denunce

CATANIA – Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Catania, in collaborazione con militari dell’Arma del Noe e del Centro anticrimine natura dei Forestali, nell’ambito della campagna “Controlli su strada del trasporto dei rifiuti”. Sono un 47enne ed un 48enne che trasportavano 500 chilogrammi di materiale ferroso e rifiuti non pericolosi, un 38enne che ne trasportava circa 150 chilogrammi, un 51enne trovato con 200 chilogrammi di materiale ferroso e rifiuti non pericolosi e un 37enne che ne trasportava 500 chilogrammi. I veicoli utilizzati per il trasporto e il materiale sono stati sequestrati.

Ai denunciati sono state anche contestate sette violazioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente ed omessa revisione, per le quali sono state elevate le relative sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 3.000 euro.