Ragusa, nuovo primario di Otorinolaringoiatria

L’ Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ha un nuovo direttore: è il dottor Mario Lentini che è risultato vincitore della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico. Classe 1970, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nell’anno 1998. Nello stesso ateneo si è poi specializzato in Otorinolaringoiatria nel 2002.

Vanta una casistica di circa cinquemila interventi, di cui 1.500 come primo operatore, la maggior parte dei quali di alta chirurgia oncologica distretto testa-collo. Collabora con l’Unità Operativa di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (CCPM), dove esegue consulenze fibrobroncoscopiche diagnostiche e terapeutiche e tracheotomie neonatali nei pazienti con cardiopatie congenite complesse.