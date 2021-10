Piena di acqua e fango a Scordia, auto trascinate via

E’ diventata rossa l’allerta per rischio idraulico e idrogeologico nella Sicilia nord orientale. Resta arancione nelle altre parti dell’Isola. Il nuovo bollettino della protezione civile mette in guardia ancora di più sull’arrivo del maltempo.

La forte perturbazione proveniente dalla Libia e che sta attraversando il Mediterraneo centrale ha causato danni e allagamenti a Pantelleria. L’isola è stata investita da una nubifragio che ha trasformato le strade delle contrade in fiumi, suscitando forte preoccupazione tra gli abitanti.

Danni ingenti a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale. In particolare a Scordia, nel Catanese, diverse auto sono state trascinate via dalla furia dell’acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Nella zona sono caduti quasi 150 millimetri di pioggia, una quantità che solitamente si registra nell’arco di alcuni mesi. Soccorsi dai vigili del fuoco diversi automobilisti travolti da una piena di acqua e fango. Una coppia data per dispersa che percorreva con la propria auto la Sp16 tra Scordia e Lentini è stata ritrovata in discrete condizioni di salute: marito e moglie sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza per controlli. Secondo le ultime segnalazioni, mancherebbero però notizie di un’altra coppia che percorreva la Sp28 in contrada Ogliastro, a qualche chilometro da Scordia.

Fortemente danneggiato il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell’Alcantara nella zona di Randazzo, nel Catanese. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati senza riuscire a transitare dall’altra parte. Sul ponte si è riversata una grossa quantità di acqua che ha spazzato via il parapetto e creato danni all’asfalto ostruendo il passaggio delle macchine. Diversi alberi sono caduti a Piazza Armerina, uno dei quali ha danneggiato un’auto. Alberi abbattuti e disagi anche sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Motta Sant’Anastasia, e sulla Palermo-Mazara del Vallo, in prossimità dello svincolo di Salemi.

“E’ in atto una perturbazione molto forte sulla Sicilia – dice Salvatore Cocina, direttore della protezione civile regionale – una cellula temporalesca che si è già abbattuta su Pantelleria e che si appresta a raggiungere le zone dell’Agrigentino e il Nisseno. Un’altra cellula temporalesca ha già scaricato una grande quantità di pioggia tra Palagonia, Scordia, Militello, Francofonte, provocando frane e allagamenti e danni alle cose ma fortunatamente senza alcun ferito. Un’altra cella investe la zona di Giarre. La situazione è in evoluzione e ci attendiamo ulteriori fenomeni. Siamo in allarme rosso e sono aperti oltre cento centri operativi comunali che stanno monitorando la situazione”.