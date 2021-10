PICERNO-CATANIA 0-0

Primo tempo

1′ – La partita è cominciata

3′ – Subito un cartellino giallo per Pinto

9′ – Ancora nessuna traccia di tiri in porta

10′ – Rosaia ci prova da lontano: fiacco

11′ – Stavolta Moro è pericoloso: destro ravvicinato dopo un errore della difesa, Albertazzi in angolo

13′ – Ammonito Pitarresi per un fallo plateale a centrocampo

22′ – Altra fase senza grandi emozioni. Il Catania produce un paio di cross che non ottengono nulla

25′ – Occasione per Calapai: su un traversone dalla sinistra Allegretto gli fa carambolare addosso un pallone invitante in area, destro diagonale che non inquadra la porta

29′ – Contropiede Picerno: Reginaldo in corsa allunga per la sovrapposizione a sinistra di Carrà, il tiro in allontanamento è forte ma sul primo palo e Sala si salva in angolo

Formazioni ufficiali Picerno-Catania

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi; Setola, Ferrani, Alegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà, Reginaldo, Vivacqua; Coratella.

Catania (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Piccolo.