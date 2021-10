Notte di temporali aspettando Apollo

E’ stata una notte di pioggia battente quella trascorsa nella Sicilia orientale con venti sostenuti per effetto del Medicane denominato Apollo. Forti temporali si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel Siracusano e nel Ragusano. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita.

La situazione è definita in evoluzione, ma al momento non si segnala alcuna criticità importante e nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla sala operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare la situazione. L’unico allagamento segnalato sinora è quello della sede stradale di Priolo Gargallo che ha portato alla chiusura alla circolazione lungo la strada statale 114 nei pressi dell’uscita di Cava Sorciaro. Sul posto presente personale di Anas, Polizia Stradale e di volontari che stanno sta operando con la pompa idrovora. Tecnici e volontari, in collaborazione con le forze messe in campo anche dai Comuni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari e associazioni continuano a monitorare costantemente i territori per accelerare interventi se necessari.

A Catania chiusi scuole, negozi, uffici pubblici e tutte le attività non essenziali. Il sindaco Pogliese ha inoltre disposto la chiusura precauzionale del lungomare dalla mezzanotte di ieri per rischio forti mareggiate, con onde molto alte. Il primo cittadino raccomanda ancora una volta ai cittadini di muoversi da casa solo per casi di effettiva necessità. Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp saranno chiusi per l’intera giornata di venerdì, sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena.