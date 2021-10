Negli Usa il 1° passaporto per il terzo genere

Gli Usa hanno emesso il primo passaporto con la X per indicare il terzo genere, un passo storico per le persone che non si riconoscono nella categoria binaria maschio o femmina. L’opzione sarà disponibile normalmente dall’inizio del 2022, sia sui passaporti che sui certificati di nascita degli americani all’estero.

“Voglio ribadire, in occasione dell’emissione di questo passaporto, l’impegno del dipartimento di stato a promuovere la libertà, la dignità e l’eguaglianza di tutte le persone, comprese quelle della comunità Lgbtqi”, ha detto il portavoce Ned Price.