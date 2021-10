Messina, un passo indietro

Fa poco il Messina per centrare la seconda vittoria consecutiva con il nuovo allenatore. Dopo l’esordio da tre punti di Capuano a Potenza, i suoi ragazzi in casa contro la Vibonese si limitano a qualche scorribanda troppo timida per superare un avversario prudente.

Salta fuori così uno 0-0 davvero povero, al quale solo Vukusic cerca di sottrarsi nel primo tempo con un sinistro deviato in angolo da Mengoni e nel finale con una girata che non inquadra la porta.

Ancora meno pericolosa la squadra di D’Agostino, che riesce appena un paio di volte a creare un po’ di confusione nell’area messinese, ma senza mai scomodare Lewandowski.