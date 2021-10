Medico muore per Covid, si curava con omeopatia

PALERMO – Aveva contratto il Covid e si curava con farmaci omeopatici e integratori, ma ieri in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni è stato trasportato dal 118 all’ospedale Cervello di Palermo, ma dopo circa un’ora è morto per un arresto cardiaco.

Si tratta di un medico che non si era vaccinato, Domenico Giannola, 73enne di Cinisi che esercitava a Sciacca (Agrigento), prima di chiudere lo studio medico dov’era specializzato in dietologia.

Il medico professava la medicina alternativa ed era conosciuto nella cittadina a 30 km da Palermo per le sue teorie sulla “medicina antroposofica e omeopatica”. Cardiopatico, era in isolamento domiciliare da diversi giorni e seppur cosciente, è arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale. Lì ha riferito di essere volontariamente non vaccinato, la stessa cosa che diceva agli amici.

Giannola era stato seguito dai medici del dipartimento prevenzione dell’Asp di Palermo presenti all’interno della struttura commissariale emergenza Covid della Fiera del Mediterraneo, i quali avevano disposto il provvedimento di isolamento. Immediatamente era stato preso in carico dai sanitari dell’Usca.