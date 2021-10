Mare forza 6, saltano collegamenti per le Eolie

Ondata di maltempo alle Eolie con raffiche di vento e nelle sette isole disagi per i collegamenti marittimi. Da Lipari partiti solamente gli aliscafi della Liberty Lines alle 7 e alle 8 e la nave della Siremar alle 6.30 per Milazzo. Nessuna partenza invece per le isole, con i mezzi rimasti in porto. Sulle isole soffia vento forte da ponente e il mare raggiunge anche forza 5-6. Nel porto di Lipari è attraccata la nave della spazzatura della Green Fleet, mentre due navi cisterna della Marnavi sono ormeggiate in rada.

Intanto, da ieri sera lo Stromboli si è calmato. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha accertato che “le reti di monitoraggio hanno registrato il rientro dei parametri alla normale attività”. Nel pomeriggio vi era stata una forte esplosione caratteristica della cosiddetta attività stromboliana con lancio di lapilli incandescenti con fuoriuscita di lava che si era riversata anche lungo la Sciara del fuoco. L’isola anche in questi primi giorni di ottobre sta facendo registrare un pienone di vacanzieri sia italiani che stranieri.