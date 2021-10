Maltempo, allerta rossa per Sicilia nord-orientale

E’ diventata rossa l’allerta per rischio idraulico e idrogeologico nella Sicilia nord orientale. Resta arancione nelle altre parti dell’Isola. Il nuovo bollettino della protezione civile mette in guardia ancora di più sull’arrivo del maltempo.

Le contromisure scattano oggi e restano in vigore per i prossimi giorni. Sono previste piogge intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte. I Comuni più a rischio hanno aperto i centro operativi comunali.

Tutti i volontari della protezione civile sono in preallarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate. I residenti dei comuni sono stati informati e invitati a restare a casa e uscire se strettamente necessario.

Tra le conseguenze del maltempo a Catania la sospensione dalle 13.30 di tutte le attività nell’hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale. Entrambi riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione. Gli altri hub vaccinali etnei di pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani.