Lucrezia uccisa dal fratello, ma il movente resta un mistero

Sono ancora da capire le cause che hanno portato al terribile omicidio di Lucrezia Di Prima, la 37enne di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, uccisa dal fratello 22enne Giovanni che ha confessato l’omicidio e ha condotto i carabinieri nel luogo dove aveva abbandonato il cadavere, nelle campagne tra Tarderia e Nicolosi. Sul corpo diverse ferite di arma da taglio. Si cercano ancora l’arma del delitto e soprattutto il movente. L’ipotesi che prende corpo è che il giovane avrebbe agito al culmine di un raptus durante una lite.

Giovanni viene definito da tutti in paese il classico “bravo ragazzo”. Appassionato della cultura giapponese e amante della palestra, pare però che da alcuni mesi si fosse chiuso in se stesso, allontanandosi anche dagli amici, e che non uscisse più da casa.

Lucrezia, invece, era una ragazza solare e voluta bene da tutti. Fidanzata con un ragazzo del paese da

tanti anni, frequentava il mondo della Chiesa ed era una volontaria della Protezione Civile. Ed è stato proprio il fidanzato di Lucrezia venerdì pomeriggio a mettersi in allarme dopo aver provato più volte a

chiamarla senza riuscire a contattarla.

Scopre che la 37enne aveva lasciato il cellulare e il portafoglio nella sua stanza e la macchina in garage e proprio insieme al fratello Giovanni, rivelatosi poi l’assassino, si sono recati dai carabinieri per denunciare la scomparsa. Nel frattempo sui social era scattato il passaparola per cercare di ritrovare Lucrezia. Poi ieri la tragica confessione del fratello.

Ancora increduli e sgomenti i familiari di Lucrezia, chiusi nel dolore. La 37enne viveva col fidanzato nella villetta familiare, in piani separati, insieme ai genitori. Davanti casa è un via vai di amici e parenti. Qualcuno lascia un mazzo di fiori. Da ieri si continua a pregare per lei anche nella chiesa madre di San Giovanni La punta. “Non ci sono parole per commentare un terribile omicidio avvenuto in famiglia – dice il fratello del fidanzato di Lucrezia -. Mio fratello è distrutto. E pensare che dovevano sposarsi tra un anno…”.