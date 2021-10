Incidente nel deserto, muore ballerino siciliano

C’è anche il ballerino siciliano Nicolas Esposto fra i tre italiani morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Esposto era andato lì per esibirsi con i due colleghi; nel loro giorno libero avevano deciso di fare una escursione con una comitiva di 10 persone. I mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte.

L’incidente risale a sabato, ma se n’è avuta notizia oggi. Esposto era di San Giovanni Gemini (Agrigento). Aveva fatto apparizioni in corpi di ballo in tv. La comunità ecclesiale del paese e l’oratorio “don Michele Martorana” si dicono, “fortemente addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell’oratorio sia del Giovaninfesta 2014”.