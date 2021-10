Il capitano Kirk stavolta va davvero nello spazio

NEW YORK – William Shatner, l’attore canadese famoso per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie televisiva di Star Trek, sarà uno dei passeggeri del volo spaziale di New Shepard in calendario il 12 ottobre. Lo annuncia Blue Origin, la società di Jeff Bezos. Con Shatner, che ha 90 anni, ci saranno a bordo il co-fondatore di Planet Labs, Chris Boshuizen, e il co-fondatore di Meditata, Glen de Vries.

“Ho sentito parlare dello spazio per molto tempo e ora colgo l’occasione per vederlo con i miei occhi. Che miracolo”, ha detto Shatner commentando il suo prossimo viaggio che durerà qualche minuto per dar modo alla navicella non di fluttuare tra le stelle per anni luce ma di superare la linea di Karman che segna, 100 km sopra il livello del mare, la frontiera dello spazio secondo le convenzioni internazionali.