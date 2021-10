Fontanarossa, la ragazza ruba il tablet

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno denunciato una catanese di 30 anni per furto. Un 59enne, originario di un paesino della provincia di Messina, ma da parecchi anni residente negli Stati Uniti, si trovava in Sicilia per passare qualche giorno nel paese d’origine. Deciso a fare un breve viaggio di piacere a Milano, durante le operazioni di imbarco ha dimenticato il proprio ipad dentro una delle vaschette utilizzate dai passeggeri per riporre i propri effetti personali.

Accortosi di non avere il tablet è tornato indietro scoprendo che era sparito. Dovendo comunque imbarcarsi ha rimandato la presentazione della denuncia, avvenuta due giorni dopo ai carabinieri del proprio paese. Gli elementi acquisiti grazie al racconto sono serviti ai carabinieri dello scalo etneo per ricostruire l’accaduto e dare un volto alla persona che aveva rubato l’apparato.

È una donna catanese la quale, in partenza quel giorno per Bergamo, aveva pensato che sarebbe stato un peccato lasciare quel tablet dentro quella vaschetta o consegnarlo, con grande senso civico, al personale addetto alla sicurezza. Identificata, è stata raggiunta nella propria abitazione dai carabinieri, che l’hanno costretta ad ammettere le proprie responsabilità ma soprattutto a riconsegnare la refurtiva.