Etna, colate e colonna di cenere: “Torna l’incubo nelle campagne”

CATANIA – Torna a farsi sentire l’Etna: l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti e la sua localizzazione è in prossimità del cratere di Sud-Est, a una profondità di circa 3 chilometri sul livello del mare. La variazione è stata registrata alle 7.40 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Una fontana di lava, accompagnata da violenti boati ed emissione di cenere, è presente al cratere di Sud-Est. Il fenomeno non è osservabile bene a distanza a causa di una copertura nuvolosa che consente una visualizzazione estremamente discontinua e parziale dell’area sommitale del vulcano.

Una alta colonna di cenere lavica si alza dal cratere di Sud-Est e, spinta dai venti, si dirige in direzione nord-est. Esperti dell’Ingv segnalano che tre flussi di materiale piroclastico si sono staccati dalla parete orientale del cratere di Sud-Est e hanno percorso circa 1,5 chilometri nella desertica valle del Bove. E’ presente anche una colata lavica dal fianco orientale del cratere di Sud-Est che si dirige sempre nella valle del Bove. Intanto l’Ingv ha emesso un avviso per l’aviazione (Vona) di colore ‘rosso’, ma al momento l’aeroporto di Catania è operativo.

Grande preoccupazione per la Coldiretti, secondo la quale torna l’incubo nelle campagne siciliane: “Sale a otto mesi il conto delle emissioni di cenere che sino a oggi hanno causato danni alle coltivazioni, ai quali si aggiungono i disagi per chi è costretto alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo, o alle pulizia delle strade rurali. Un’ulteriore dimostrazione che siamo di fronte a cambiamenti per il vulcano e che quindi bisogna avviare un nuovo sistema di interventi che salvaguardi anche gli imprenditori agricoli con norme celeri e ad hoc. Si tratta di una emergenza continua, una vera e propria calamità quotidiana”.