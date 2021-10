Estetista abusiva e col reddito di cittadinanza

FICARAZZI (PALERMO) – I militari della guardia di finanza della compagnia di Bagheria hanno denunciato una donna che svolgeva attività di estetista, in maniera abusiva a casa, e che ha percepito il reddito di cittadinanza per complessivi 12 mila euro. Il suo lavoro era pubblicizzato sui social network.

Oltre alla denuncia per il sussidio ottenuto in modo illegittimo e la revoca di concerto con l’Inps, sono state contestate violazioni di natura tributaria per l’omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo che, per il 2020 e 2021, ammontano a oltre 18.000 euro. La donna è stata segnalata per l’attività abusiva al Comune di Ficarazzi.