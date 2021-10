Esplode il vecchio viadotto

Questa mattina il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri era presente alla demolizione di alcuni tratti del vecchio viadotto Salso sulla SS 640 “Strada degli Scrittori”. “Oggi un altro importante passo avanti per la SS 640. Serviranno poi circa otto mesi per ricostruire il nuovo viadotto Salso che avrà tutti gli standard di sicurezza dettati dalla Comunità Europea – dice -. Contiamo di demolire entro fine anno anche il vecchio viadotto San Giuliano. Dopo tante controversie e problematiche che hanno rallentato e bloccato i lavori su questa strada, con tanti sforzi, ricominciamo a vedere il completamento di importanti fasi dei lavori. I cantieri su questa infrastruttura procedono e io, come promesso, sarò presente a ogni avanzamento per garantire l’esecuzione degli stessi e raccontare al territorio che quest’opera sarà presto consegnata”.

“L’obiettivo continua a essere quello di non fermare più i lavori fino a consegnare l’opera completa”, ribadisce soddisfatto Cancelleri. “Il centro Sicilia e Caltanissetta hanno bisogno di riscatto, e io accompagnerò il mio territorio, con determinazione, verso questo traguardo – continua il sottosegretario – per questo non permetterò più decelerazioni. I disagi dei numerosi cantieri di oggi sono la garanzia di infrastrutture sicure e moderne domani”.