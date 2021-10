Da Dortmund a Genova: un abbraccio per Catania

Il mondo del calcio e delle tifoserie si è stretto attorno a Catania dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la città. Striscioni sono apparsi davanti a molti stadi o sugli spalti. Dopo il sostegno giunto dai sostenitori del Palermo, rivali sportivi per eccellenza, analoghe iniziative sono state prese a Napoli, Brescia, Potenza, Teramo, Chieti, Ancona.

Ma lo striscione che ha colpito più di tutti è stato senza dubbio quello esposto dalla tifoseria del Borussia Dortmund, club tedesco di vertice nel quale gioca il fenomeno Haaland, nel corso del match di Bundesliga contro il Colonia al Westfalenstadion: “Catania non mollare”. Una testimonianza di vicinanza legata agli stretti rapporti tra le due tifoserie. In passato una rappresentanza dei tifosi gialloneri è stata presente al Massimino per le gare del Catania e altrettanto è successo con i sostenitori rossazzurri in Germania.

Oggi anche a Marassi, i tifosi del Genoa, altra tifoseria legata a quella etnea, hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle popolazioni della Sicilia alluvionata, in particolare ai cittadini di Catania. In Gradinata Nord sono stati esposti tre grandi striscioni: “Catania perla del meridione rialzati e torna al tuo splendore”, “Popolo catanese non mollare” e ” Forza popolo etneo”. Gli striscioni sono stati esposti sulla balaustra che divide le due parti, inferiore e superiore della Gradinata cuore del tifo rossoblù.