Covid, solo Catania oltre quota 100

Sono 299 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 26 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.260 test, con il tasso di positività che scende leggermente, dall’1,9 all’1,7%. Sei i decessi segnalati dalla Regione (5 dei quali si riferiscono a giorni precedenti), poco più di mille i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 41 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati nelle 9 province: 127 a Catania, 43 a Palermo, 38 a Siracusa, 31 ad Agrigento, 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 12 a Messina, 11 a Enna, 8 a Trapani.

In tutta Italia sono 2.772 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.494. Sono 37 le vittime in un giorno, ieri erano stata 49. Effettuati 278.945 test (ieri 315.285), il tasso di positività è all’1%, in lieve aumento rispetto allo 0,79% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 80.451, con un calo di 2.095 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.707.087, i morti 131.421. I dimessi e i guariti sono 4.495.215, con un incremento di 4.827 rispetto a ieri. Sono 367 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 19 (ieri 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.552, rispetto a ieri sono 113 in meno.