Covid: in Sicilia meno ricoveri

Sono 266 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (ieri 183). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 13.000 test, con il tasso di positività che risale dall’1,2 al 2%. Due i morti (il totale arriva a 6.935), 507 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 293 persone (-9), delle quali 43 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 121 a Catania, 44 a Siracusa, 38 a Messina, 18 ad Agrigento, 17 a Palermo, 11 a Caltanissetta, 7 a Trapani, 6 a Ragusa, 4 a Enna.

In tutta Italia sono 2.983 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.732. Sono 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri. Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535, in lieve calo rispetto al record di ieri (506.043); il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto allo 0,5% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.071, con un calo di 451 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e i guariti sono 4.505.876, con un incremento di 3.419 rispetto a ieri. Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.