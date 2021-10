Covid: in Sicilia altri 434 nuovi casi

Sono 434 (-66) i nuovi casi di Covid in Sicilia dopo aver esaminato 13.945 test tra tamponi rapidi e molecolari, il tasso di positività sale così al 3,1% (2,7%). L’Isola è prima in Italia per nuovi contagi davanti a Lombardia (381) e Veneto (349).

In terapia intensiva ci sono attualmente 61 (-2) ricoverati con 4 nuovi ingressi giornalieri, i ricoveri ordinari sono 463. I decessi delle ultime 24 ore sono 13 che portano il totale dei morti per Coronavirus in Sicilia a 6.832. Il numero delle vittime di oggi, così come comunicato dalla Regione siciliana, si riferisce nelle specifico ai giorni precedenti (5 morti il 30/09/21, 5 il 29/09/21, 1 il 28/09/21, 1 il 10/09/21 e 1 il 03/09/21).

Questo il dettaglio nelle singole province: Catania 172, Siracusa 78, Palermo 55, Messina 41, Ragusa 36, Trapani 21, Caltanissetta 19, Agrigento 12, Enna 0.

Complessivamente in Italia sono 3.405 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.804. Sono invece 52 le vittime in un giorno, una in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 93.652, con un calo di 656 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.675.758, i morti 130.973. I dimessi e i guariti sono invece 4.451.133, con un incremento di 4.007 rispetto a ieri.

Sono 293.469 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 308.836. Il tasso di positività è stabile all’1,2%. E ancora sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri.