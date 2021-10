Comunali in Sicilia, affluenza al 56,66%

Seggi chiusi per le elezioni comunali in 42 comuni siciliani, dove sono stati chiamati a votare 537.294 elettori. Dalle 14 è cominciato lo spoglio. L’affluenza regionale si è fermata al 56,66%. La provincia con il più alto numero di votanti è stata Messina, dove si votava in 15 Comuni, con il 63,45%, seguita da Trapani (60,24%), Catania (56,42%), Siracusa (56,14%), Agrigento (55,33%), Palermo (54,68%), Ragusa (54,07%), Caltanissetta (49,17%) Enna (46,99%).

L’affluenza è in calo in tutti i comuni. A San Cipirello – 4929 elettori – (Palermo), dove il candidato sindaco è solo uno per l’esclusione di un altro, ha votato il 32,83% e il calo dei votanti è del 35,53%, a Vittoria (Ragusa) il calo è del 10,75%, ad Alcamo (Trapani) il calo è del 10,25%, a Montelepre (Palermo) il calo è del 12,16%, a Gioiosa Marea il calo è del 20,82%, ad Antillo (Messina), che nel 2016 aveva registrato il record di affluenza col 75,81%, il calo è del 19,07%.

Tra i Comuni più grandi interessati al voto ci sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell’Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.

In ventinove centri si voterà con il sistema maggioritario, in tredici con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. L’elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa.