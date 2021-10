C’era anche una pecora sul barchino dei migranti

LAMPEDUSA – Tredici tunisini, fra cui due donne e tre minori, sono sbarcati nel molo Favarolo, a Lampedusa. Ad intercettare il barchino, a circa 20 miglia dalla costa, è stata la Guardia costiera. Sull’imbarcazione c’era anche una pecora.

L’ovino sarà messo in quarantena ed al momento si trova nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola. I responsabili della struttura hanno avvertito il servizio veterinario dell’Asp di Palermo, un medico raggiungerà l’isola per visitare l’animale e rilasciare l’eventuale certificazione; quindi la pecora sarà data in affidamento.