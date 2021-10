C’è un cadavere sulla spiaggia

BALESTRATE (PALERMO) – Il cadavere di una persona è stato trovato sull’arenile del lungomare di Balestrate, nel Palermitano. La segnalazione è stata fatta da alcuni passanti alla sala operativa della capitaneria di porto, che ha fatto intervenire i militari della guardia costiera e i carabinieri.

In quel tratto di mare era sparito nel nulla, circa due settimane fa, un imprenditore palermitano che era partito in barca a vela da San Vito Lo Capo, nel Trapanese, facendo rotta su Balestrate dove non è mai arrivato.

Il viso dell’uomo trovato sulla spiaggia è irriconoscibile. Sul luogo sono arrivati anche i parenti dello skipper di Capaci. Una risposta potrebbe arrivare nell’immediato da documenti che sarebbero dentro uno zainetto trovato accanto al cadavere.

Giovedì scorso era stato trovato a San Vito Lo Capo, incagliato tra gli scogli, il corpo senza vita di un uomo. La salma – portata nella camera mortuaria del cimitero di Marsala – sarebbe riconducibile a tunisino di circa 40 anni. Sull’episodio è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della Procura di Trapani, che ha disposto l’autopsia. In una delle tasche dei pantaloni è stato trovato un IPhone.