Catania, scuole chiuse anche domani

“Cauto ottimismo, ma l’allarme resterà ai massimi livelli ancora per qualche ora. Il miglioramento previsto inizialmente per domani non è confermato dall’ultimo bollettino della protezione civile, che rimane ‘rosso’. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno CHIUSE anche domani, sabato 30”. Arriva come le altre volte sulla pagina Facebook del sindaco Salvo Pogliese la notizia più importante per i genitori catanesi.

“Per quanto concerne le altre attività – continua il primo cittadino -, alla luce delle previsioni attuali resteranno chiusi i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) disporrò l’APERTURA POSTICIPATA DALLE ORE 14”.

Il sindaco spiega che “se i successivi bollettini dovessero modificare in peggio le attuali previsioni mi determinerò diversamente, informandone la popolazione”.