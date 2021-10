Catania, due squalifiche e un’ammenda

Sono due i giocatori del Catania fermati dal giudice sportivo in vista del prossimo impegno dei rossazzurri, domenica in trasferta contro Monterosi.

A saltare la sfida con la matricola laziale saranno Luca Calapai e Giacomo Rosaia, entrambi squalificati per un turno: Calapai sconta l’espulsione per doppia ammonizione rimediata nel secondo tempo dopo il litigio con l’avellinese Kanoute, a sua volta sanzionato col rosso; Rosaia, diffidato, paga la quinta ammonizione che ha fatto scattare la squalifica automatica. Entra in diffida Biondi, giunto al quarto giallo.

Il Catania dovrà inoltre pagare duemila euro di ammenda per “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e offesa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, consistiti nell’avere, al 30’ del secondo tempo, un suo sostenitore lanciato dalla tribuna centrale liquido da una bottiglietta all’indirizzo di calciatore della squadra avversaria nel mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo essere stato espulso, colpendolo al capo”.