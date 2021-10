Catania, corsa alle provviste nei supermercati

CATANIA – L’uragano MediCane mette ansia e i catanesi sono pronti a chiudersi in casa, come ai tempi del lockdown. Ma, prima, un occhio al frigorifero e alla dispensa. E così, torna lo spettro delle lunghe file nei supermercati, in certi casi presi letteralmente d’assalto, così come i panifici. Scaffali ‘saccheggiati’, per il timore di non avere scorte sufficienti a fronteggiare questa chiusura improvvisa legata al maltempo.

In una nota su Facebook, la catena di supermercati Decò e quelli a insegna SuperConveniente del gruppo Arena ha annunciato che “in seguito ai recenti avvenimenti e allo stato di allerta meteo, al fine di tutelare i propri dipendenti e i propri clienti comunica che nei giorni 28 e 29 ottobre, i punti vendita delle province di Catania e Siracusa resteranno aperti dalle 8 alle 14.30, chiudendo quindi il pomeriggio”. Il gruppo specifica che non c’è alcun problema di approvvigionamento e che la merce è regolarmente disponibile sugli scaffali, la chiusura è stata presa per meri motivi preacuzionali legati al maltempo.