Catania, c’è pure una partita

In piena crisi societaria e con una nuova penalizzazione in arrivo, il Catania si ritrova a tornare in campo a soli tre giorni dall’ultimo impegno.

Per il turno infrasettimanale al Massimino contro l’Avellino, mercoledì alle 21, l’allenatore Francesco Baldini, che dopo lo sfogo nel post gara a Francavilla non ha tenuto l’abituale conferenza stampa della vigilia, ha convocato 23 giocatori, gli stessi che hanno preso all’ultima trasferta.

Restano out gli infortunati Pinto e Piccolo. Possibile turnover, pur senza rivoluzioni, con 3-4 novità rispetto a domenica. Sugli spalti annunciato il ritorno del tifo organizzato della curva nord.