Catania, cadavere recuperato in mare

Il cadavere di un uomo è stato recuperato stamane da una motovedetta della Capitaneria di Porto, in seguito a una segnalazione telefonica, davanti al litorale di Catania, all’altezza di Piazza Nettuno.

Nonostante le pessime condizioni meteo marine, il personale di bordo è riuscito a recuperare il corpo che è stato trasferito in banchina in attesa che la magistratura disponga gli accertamenti medico legali per il riconoscimento della salma. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un incidente o, più probabilmente, di un suicidio.