Catania: 55 chili di hashish in un tir

La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato di 53 anni con l’accusa di trasporto e illecita detenzione di droga. All’interno di un autoarticolato è stato trovato un ingente quantitativo di “amnesia haze hashish”, proveniente dal nord Italia. Nello specifico sono stati trovati 540 panetti per un peso complessivo di 55,325 chili.

La droga era in un nascondiglio del semirimorchio di un autoarticolato che era partito dal Nord Italia per la Sicilia. L’indicazione iniziale in possesso della polizia era che il carico di droga viaggiava su un Tir con una particolare scritta distintiva. Una volta individuato l’autoarticolato la squadra mobile di Catania, che aveva attivato dei sevizi di controllo sulla A1 e sulla A18, ha bloccato il mezzo.