Testa a testa ad Adrano, Aiello avanti a Vittoria

Chiusi i seggi negli otto comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti dove gli elettori sono andati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa; Favara, Porto Empedocle e Canicattì, in provincia di Agrigento; Adrano, nel Catanese; Lentini e Rosolini, nel Siracusano e San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Al via le operazioni di spoglio.

A Vittoria il candidato del centrosinistra, Francesco Aiello, quando ancora lo scrutinio non ha raggiunto un quarto delle sezioni, ha il 53% dei voti e si profila la sua elezione a sindaco. Contro Aiello c’è Salvo Sallemi candidato del centrodestra.

Ad Adrano, nella sfida tra autonomisti e centrodestra, Fabio Mancuso è di poco avanti a Carmelo Pellegriti: 51% contro 49%.

A San Cataldo è in netto vantaggio il candidato sindaco giallorosso Gioacchino Comparato (Pd-M5s) col 59% dei voti. Il candidato di Fdi-Lega, Claudio Vassallo, è al 37%.

A Canicattì (Agrigento) si va verso l’elezione di Vincenzo Corbo a sindaco. Corbo, appoggiato da due liste civiche, è stato a capo dell’amministrazione comunale già due volte, e avrebbe il 52,29% dei voti. Contro di lui c’è l’editore Cesare Sciabarrà appoggiato da civiche e Fratelli d’Italia.

A Porto Empedocle (Agrigento) il candidato sindaco Calogero Martello va verso l’elezione. Martello è appoggiato da liste civiche e da Forza Italia. Ci sarebbero 800 voti di differenze con l’altro candidato Salvo Iacono.

A Rosolini (Siracusa) è in vantaggio Giovanni Spadola, appoggiato da liste civiche. Spadola avrebbe il 55% e si confrontava con Concetto Di Rosolini, sostenuto da Fratelli d’Italia.

A Favara (Agrigento) è in testa Antonio Palumbo, appoggiato da liste civiche e dal Pd, che avrebbe il 65% dei voti. Avrebbe battuto l’altro candidato Salvatore Montaperto, appoggiato da Fdi, Diventerà bellissima e Udc.

A Lentini è in vantaggio l’avvocato Rosario Lo Faro, appoggiato da Pd e M5s ma anche da due liste civiche con esponenti storicamente di destra, che avrebbe il 51 %, rispetto al sindaco uscente Saverio Bosco appoggiato da civiche.

Festeggia il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che dal comitato elettorale di Gioacchino Comparato, sta seguendo in diretta lo spoglio non solo di San Cataldo ma anche degli altri comuni al ballottaggio. “Il Pd vince tutti i ballottaggi: insieme al M5S a San Cataldo con Gioacchino Comparato e a Lentini con Rosario Lo Faro, dove si ripropone l’alleanza con i 5 Stelle. Vinciamo anche a Favara in una sfida difficilissima che premia Antonio Palumbo e la sentitissima sfida di Vittoria con Francesco Aiello. Anche nei ballottaggi il Partito Democratico marchia la differenza e da oggi inizia la riscossa che ci porterà verso le prossime elezioni regionali”.

L’affluenza rilevata alle 14 è del 42,04%, in calo del 12,31% rispetto al primo turno, quando era stata del 54,35%. Il calo maggiore si è registrato a Favara, dove ha votato il 19,78% in meno degli elettori rispetto al primo turno. Nei tre comuni agrigentini (anche Porto Empedocle e Canicattì hanno votato) il calo è stato di 16,55 punti. In totale erano chiamati alle urne 236.700 elettori. Hanno votato in 99.506. Questi i dati nei Comuni: a Canicattì si è recato alle urne il 40,51% degli aventi diritto, a Favara il 38,03, a Porto Empedocle il 44%, a San Cataldo il 33,79%, ad Adrano il 43,83%, a Vittoria il 51,04%, a Lentini il 32,24%, a Rosolino il 44,46%.