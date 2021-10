Auto contro pino secolare: muore ragazza

LIPARI (MESSINA) – Una ventiseienne è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina Lipari, in contrada Quattropani. La vittima era bordo di una Renault Clio con altre quattro persone (due ragazze e due ragazzi), che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un albero secolare di pino.

La vittima è Desirèè Villani. In gravi condizioni il conducente dell’auto, B.G., di 27 anni, che è stato intubato e presenta alcune fratture al cranio; dovrebbe essere trasferito in elisoccorso in un reparto di neurochirurgia a Palermo. Meno gravi le condizioni degli altri tre feriti, anche loro con alcune fratture.

I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. L’auto è stata sequestrata e un fascicolo è stato inviato all’autorità giudiziaria di Barcellona pozzo di Gotto.