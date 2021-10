Assalto alla Cgil di Roma, le sedi siciliane scendono in campo

Tutte le sedi della Cgil in Sicilia saranno aperte e presidiate domani, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, “in segno di condanna all’assalto alla sede romana da parte di

manifestanti no vax, no green pass e di Forza nuova”.

Tafferugli e tensioni con la polizia sono nati infatti nella capitale durante la manifestazione in piazza del Popolo. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni.

Occupata la sede della Cgil, che su Twitter scrive: “La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax, resisteremo”.

“Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche- dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione”.