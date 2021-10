Apollo “vede” la Sicilia. Pogliese: “Speriamo non ci riservi sorprese”

L’uragano mediterraneo denominato Apollo si sposta in mare e si avvicina sempre più alla Sicilia. Nell’isola le criticità maggiori a Siracusa e provincia, con la città colpita da mareggiate, strade e campagna allagate, pioggia battente e vento forte. Isolata Augusta e chiuso tratto autostradale della Catania-Siracusa. La Protezione civile ha mandato altri mezzi e uomini per i soccorsi.

E’ stata una notte di pioggia battente quella trascorsa nella Sicilia orientale con venti sostenuti. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita. La situazione è definita in evoluzione, ma al momento non si segnala alcuna criticità importante nella provincia etnea e nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla sala operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare la situazione. Stamattina in prefettura a Catania si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato il sindaco Salvo Pogliese e i responsabili della protezione civile e delle forze dell’ordine. “La situazione spiega il primo cittadino – è meno grave rispetto a quella che temevamo, aspettiamo il nuovo bollettino alle 16. Nel frattempo siamo andati al villaggio Santa Maria Goretti per un sopralluogo: ieri è stato effettuato un intervento da parte dell’ufficio manutenzioni del Comune per liberare il canale che da qui a breve verrà ultimato. Voglio ringraziare i miei concittadini per come stanno rispettando l’ordinanza, speriamo Apollo non ci riservi sorprese.”

A Catania chiusi scuole, negozi, uffici pubblici e tutte le attività non essenziali. Il sindaco Pogliese ha inoltre disposto la chiusura precauzionale del lungomare dalla mezzanotte di ieri per rischio forti mareggiate, con onde molto alte. Il primo cittadino raccomanda ancora una volta ai cittadini di muoversi da casa solo per casi di effettiva necessità. Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp saranno chiusi per l’intera giornata di venerdì, sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena.