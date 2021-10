Incognita ciclone, Catania si blinda

L’uragano mediterraneo denominato Apollo si sposta in mare e risale la Sicilia orientale, che ha vissuto una notte di pioggia con venti sostenuti. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita. La situazione è definita in evoluzione, ma sinora non si segnala alcuna criticità importante nella provincia etnea e nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla sala operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare.

In mattinata in prefettura a Catania si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato il sindaco Salvo Pogliese e i responsabili della protezione civile e delle forze dell’ordine. “La situazione spiega il primo cittadino – è meno grave rispetto a quella che temevamo, aspettiamo il nuovo bollettino. Nel frattempo siamo andati al villaggio Santa Maria Goretti per un sopralluogo: ieri è stato effettuato un intervento da parte dell’ufficio manutenzioni del Comune per liberare il canale che da qui a breve verrà ultimato. Voglio ringraziare i miei concittadini per come stanno rispettando l’ordinanza, speriamo Apollo non ci riservi sorprese.”