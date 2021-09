Week end bollente in Sicilia

Sarà un week end a due facce quello che si prospetta per l’Italia, sospeso tra due stagioni: l’autunno e l’estate. Da un lato una perturbazione atlantica comprometterà il tempo al Nord con clima fresco e spesso piovoso, dall’altra l'”ostinato” anticiclone africano surriscalderà ancora una volta il Sud facendo proseguire l’estate.

In questo contesto se al Nord le temperature subiranno una diminuzione di 3-5°C ritornando nella media con il periodo, al Sud i valori termici saliranno ulteriormente fino a toccare punte di 38 in Sicilia (come a Siracusa per esempio) e fino a 34°C in Calabria, Basilicata e Puglia.