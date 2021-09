Vicequestore etneo coi no green pass: ‘La penso così’

“Ho solo espresso il mio pensiero, ho solo detto che ho giurato sulla Costituzione e intendo rispettare quel giuramento”. E’ catanese la vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò che è salita sul palco della manifestazione contro il green pass di sabato nella capitale. Oggi è tornata sull’argomento in un paio di post su Facebook in cui ringrazia “con tutto il cuore le migliaia di persone che mi stanno contattando. Non penso di meritare tanto, non penso di meritare tutte queste attenzioni. Io non guardo la televisione ma gli amici mi inviano ciò che stanno dicendo di me”.

La posizione della vicequestore è sotto esame da parte dei vertici della polizia: “Io ho avuto notizia subito dopo l’accaduto e, da subito abbiamo iniziato il vaglio del comportamento che sarà valutato nelle sedi competenti”, dice il capo della polizia Lamberto Giannini.

“In giornate come quella di ieri – prosegue Giannini – mi piace ricordare i tanti appartenenti alla polizia che lavoravano, che gestivano complesse situazioni di ordine pubblico e sono rimasti feriti. Mi piace parlare dei colleghi che a Cagliari hanno sventato un attentato incendiario contro una persona. Abbiamo un collega rimasto gravemente ustionato. Quella è la polizia che sono orgoglioso di dirigere. Di tutto il resto si parlerà nelle sedi competenti”.