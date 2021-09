Va ai domiciliari ed esulta su TikTok: “Me l’avete…”

È stato posto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di droga nell’operazione Africo a Palermo della Guardia di Finanza martedì scorso insieme ad altre otto persone.

Francesco Gelfo, 22 anni, ha postato un video dove si vedono gli arrestati sul suo TikTok, esultando così: “Me l’avete suc…. – ha scritto – Sono a casa con gli arresti domiciliari”. E poi due faccine divertite. Sotto: “La galera è di passaggio, sempre a testa alta”. In sottofondo, come colonna sonora, “Rispetto e libertà” di Nello Amato. E giù tanti like, con relativi commenti degli amici. “C’è da andarne fiero”.

E ancora “Diglielo a sti 4 fanghi”. Il giovane di 22 anni reagisce sui social al provvedimento di custodia cautelare firmato dal gip Walter Turturci. I pubblici ministeri di Palermo che hanno coordinato le indagini, contestano a Gelfo la detenzione e la cessione di circa mezzo chilo di hashish.