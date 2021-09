Troppe persone al tavolo, chiuse 2 paninoteche

I carabinieri di Fontanarossa, coadiuvati da quelli del XII° Reggimento “Sicilia” e del Nas di Catania hanno chiuso provvisoriamente per 5 giorni due attività di “street food” ubicate rispettivamente in via Taormina e in piazzale Milicia a Misterbianco: entrambe avevano consentito che ai tavoli sedessero più di quattro persone disattendendo le norme previste dalla zona gialla.

E’ stata applicata per ognuna delle attività la sanzione di 400 euro, provvedendo altresì alla segnalazione al Prefetto per l’eventuale inasprimento della sanzione accessoria comminata.