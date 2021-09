Intorno alle 5 di questa mattina i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti sull’autostrada Siracusa-Catania sul tratto Catania-Gela, poco prima dell’uscita Siracusa Sud per un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno trovato un tir incastrato tra le lamiere del guardrail. GUARDA LE FOTO

Il conducente era stato già soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118. Dopo aver messo in sicurezza la motrice, i pompieri si sono messi al lavoro con l’auto gru per liberare il rimorchio, costituito da cella frigorifera, e consentire di liberare la sede stradale.