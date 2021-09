Test al Castello Ursino: di sera niente auto

CATANIA – A Catania piazza Federico II di Svevia e alcune delle vie vicine al Castello Ursino dal 17 al 22 settembre in via sperimentale verranno pedonalizzate dalle 19 alle 24. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale nell’ambito della settimana della mobilità sostenibile, manifestazione di carattere europeo a cui la giunta comunale ha aderito per sensibilizzare i cittadini a un utilizzo più razionale del mezzo privato a favore di quello pubblico, dando priorità agli spostamenti a piedi su aree pubbliche riservate.

“La zona del Castello Ursino – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – ha subito notevoli trasformazioni con l’apertura di numerose attività commerciali e un crescente aumento di frequentatori del luogo, caratterizzato dalla presenza del maniero federiciano e del museo civico, meta di turisti e visitatori ma anche ospiti di pub e ristoranti nelle ore serali con il fronte del Castello illuminato. Abbiamo scelto la strada della gradualità e del confronto con gli operatori, a differenza del passato”.

L’area pedonale interessata alla pedonalizzazione, con interdizione degli autoveicoli, riguarda via Castello Ursino da via Riccardo da Lentini a piazza Federico II di Svevia; piazza Federico di Svevia, carreggiata ovest, carreggiata nord, carreggiata sud e carreggiata est da carreggiata sud-via Bufalo a via Grimaldi; via Alaimo; via Sant’Angelo Custode, da piazza Federico IIdi Svevia a via Plebiscito; via Bufalo.

“Insieme ai commercianti e ai residenti della zona di Castello Ursino – ha aggiunto Pogliese – abbiamo deciso di valutare con attenzione il risultato di questa sperimentazione. Se necessario e indispensabile apportare correttivi, lo faremo in modo da renderla progressivamente stabile”.