Sutera. Le Guardie giurate Wwf del Nucleo provinciale di Caltanissetta hanno scoperto ai margini di una strada carrozzabile in contrada “Cozzo Rosso”, rifiuti speciali abbandonati in maniera incontrollata su una superficie di 75 m2. I rifiuti abbandonati sono costituiti da inerti e sfabbricidi, nonché materiali di risulta, plastiche e rifiuti urbani non differenziati e materiali di altra tipologia, alcuni combusti a seguito d’incendio dell’area. Dalla consultazione del geoportale del Sistema informativo forestale della Regione siciliana, le Guardie Wwf hanno accertato che l’area risulta interamente sottoposta a vincolo idrogeologico