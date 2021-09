“Spari dopo litigio tra genitori separati per un posto in chiesa”

ACIREALE – Resta con la prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il vice brigadiere dei carabinieri di 43 anni ferito gravemente ieri sera durante una rissa scoppiata tra partecipanti a una prima comunione nella chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale.

Per il carabiniere ferito e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, i medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato, temono “eventuali esiti delle lesioni” causate dal colpo di pistola che lo ha ferito tra la testa e il collo, che potrebbero causargli danni permanenti. Il rischio peggiore è quello di una paresi per i danni alla colonna cervicale.

Il vice brigadiere, in servizio alla stazione di Aci Sant’Antonio, libero dal servizio e presente per la prima comunione del proprio figlio era intervenuto in supporto dei colleghi impegnati a dividere i contendenti.

Uno di questi, il 69enne, ha improvvisamente estratto una pistola colpendo il vice brigadiere ed è stato subito dopo bloccato e disarmato dai militari.

“La causa che ha scatenato questo fatto grave – racconta il parroco, don Claudio Catalano – ha coinvolto due genitori separati di un bambino e un terzo genitore. Tutto è nato dal sorteggio dei posti assegnati in chiesa. Il padre del bambino aveva preso un posto più vicino all’altare, mentre all’ex moglie ne era toccato uno più in fondo. Da qua la sparatoria che si è svolta fuori dalla chiesa”.

Il carabiniere ferito “ha agito con grande senso del dovere, con l’abnegazione dei carabinieri: era fuori servizio, ma, con senso delle Istituzioni, non ha avuto esitazioni a intervenire in aiuto dei suoi colleghi”, ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sottolineando che adesso “è necessario fare ricorso alle migliori forze mediche, ai più bravi specialisti del settore, per curare e aiutare il vice brigadiere”.