Sicilia, nuovi positivi si dimezzano

Sono 278 i nuovi casi di Covid in Sicilia, dimezzati rispetto a ieri (553). In calo il tasso di positività: a fronte di 15.647 test effettuati, tra tamponi rapidi e molecolari, scende all’1,7% (ieri 2,7%). L’Isola è terza in Italia per contagi giornalieri, dietro a Lombardia (438) e Campania (316). Gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione di 1.330 casi.

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 65 pazienti (-5), i ricoveri ordinari sono 507 (-19). I guariti sono 1.601. Sette i nuovi decessi, tutti riferiti ai giorni precedenti così come specificato dalla Regione siciliana: due al 28/09/21, tre al 27/09/21, uno al 26/09/21, uno al 13/09/21. Il totale delle vittime da coronavirus in Sicilia sale così a 6.812.

Ecco i numeri dei contagi suddivisi per provincia: Siracusa 73, Palermo 58, Catania 53, Agrigento 33, Ragusa 18, Caltanissetta 14, Enna 12, Trapani 10, Messina 7.

In Italia sono 3.212 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.985). Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 65). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 295.452 (ieri erano stati 338.425). Il tasso di positività è dell’1,09%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 450, in calo di 9 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23 (ieri erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (ieri 3.418), ovvero 101 meno di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 95.979, con un calo di 2.893 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.668.261, i morti 130.870. I dimessi e i guariti sono invece 4.441.412, con un incremento di 6.042 rispetto a ieri.