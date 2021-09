Sicilia, nuovi positivi ancora sotto quota mille

Sono 877 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, solo due in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati però meno test, 19.357, con il tasso di positività che sale dal 3,5% al 4,5%. L’Isola resta prima in Italia per contagi giornalieri, davanti al Veneto con 705 nuovi contagi.

Ventinove i morti segnalati dalla Regione (il totale dall’inizio dell’epidemia è 6.513), dei quali uno si riferisce a oggi, 7 a ieri, 14 a lunedì, 2 a domenica, 3 al 3 settembre, 2 al 2 settembre.

Negli ospedali sono ricoverate 939 persone (-27); 116 sono in terapia intensiva (nessun nuovo ingresso). I guariti giornalieri sono 1.379.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Messina 243, Catania 171, Palermo 138, Siracusa 111, Agrigento 79, Trapani 48, Caltanissetta 47, Ragusa 38, Enna 2.

In Italia sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.720). Sono invece 69 le vittime in un giorno (ieri 71).

Sono 301.980 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 318.865). Il tasso di positività è all’1,96%, in leggera salita rispetto all’1,5% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 564, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.235; si tratta di 72 persone in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.579.502, i morti 129.638. I dimessi e i guariti sono invece 4.316.077, con un incremento di 6.877 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 133.787, con un decremento di 2.233 casi nelle ultime 24 ore.