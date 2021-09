Sicilia, il Covid è in ritirata

Sono 227 i nuovi casi Covid in Sicilia (ieri 422). L’Isola torna al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri (al primo posto l’Emilia Romagna con 289). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.277 test, con il tasso di positività che scende vistosamente: dal 3,9 all’1,8%.

Sette i morti, 390 i guariti. Scende anche il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive: da 73 a 72.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 73 a Palermo, 50 a Catania, 39 a Siracusa, 20 a Ragusa, 17 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 8 a Enna, 4 ad Agrigento, 2 a Messina.

In tutta Italia sono 1.772 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.099. Sono 45 le vittime in un giorno (ieri erano state 44). Effettuati 124.077 tamponi molecolari e antigenici (ieri 276.221), il tasso di positività è del 1,4%, in leggero aumento rispetto al dato di ieri.