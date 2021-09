Sicilia: a Catania più della metà dei nuovi casi Covid

Sono 553 (ieri 227) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 20.351 test effettuati, tra tamponi rapidi e molecolari. Il tasso di incidenza è del 2,7% (ieri 1,8%).

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 70 pazienti (-2) con 2 nuovi ingressi giornalieri, i ricoveri ordinari sono 526 (ieri erano 543). Nell’Isola si registrano 13 nuovi decessi, tutti riferiti ai giorni precedenti così come specificato dalla Regione siciliana, che portano il totale delle vittime da Coronavirus in Sicilia a 6.805. Gli attuali positivi sono 16.597 con una diminuzione di 236, i guariti sono 776.

Ecco i numeri dei contagi suddivisi per provincia: Catania 306, Messina 100, Trapani 38, Enna 31, Siracusa 25, Ragusa 19, Agrigento 18, Palermo 11, Caltanissetta 5.

In totale sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45).

Sono scesi sotto quota centomila gli attualmente positivi: sono 98.872, con un calo di 2.208 nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 338.425 tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 124.077. Il tasso di positività è dello 0,88%, in calo rispetto al dato di ieri.