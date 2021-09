Sicilia: 618 nuovi positivi e 8 morti

Sono 618 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 267 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.307 test, con il tasso di positività che scende dal 5,7 al 5%. L’Isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri seguita dall’Emilia Romagna con 470 casi.

I guariti sono 786 mentre si registrano altre 8 vittime che portano il totale dei decessi a 6.585. Sul fronte ospedaliero sono adesso 895 i ricoverati, 3 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 103 (-3 rispetto a ieri).

Questa la situazione dei nuovi contagiati nelle singole province: Catania 234, Palermo 176, Caltanissetta 53, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Agrigento 13, Enna 13, Messina 6.

In Italia sono 2.800 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.664). Sono invece 36 le vittime in un giorno, ieri erano state 34. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 120.045 (ieri erano stati 267.358). Il tasso di positività è al 2,3%, in crescita rispetto all’1,7% di ieri.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri erano 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.200, in aumento di 87 rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.609.205, i morti 129.955. I dimessi e i guariti sono invece 4.353.346, con un incremento di 4.186 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 125.904, con un calo di 1.430 casi nelle ultime 24 ore.