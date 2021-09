Scontro sulla A19: otto feriti

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la A19 Palermo-Catania Nel tratto Gerbini-Motta Sant’Anastasia nel territorio del Comune di Paternò.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte 3 auto, 8 i feriti di cui 4 hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale. L’autostrada è stata chiusa per ore in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.